Удары возмездия на Украине: прозвучали взрывы в Киеве, Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях

Продолжающиеся атаки усиливают кризис в стране, однако киевские власти не спешат за стол переговоровВ ночь на сегодня в нескольких регионах Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Хмельницкую и Винницкую области, произошли серии взрывов.