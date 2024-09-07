Удары возмездия на Украине: прозвучали взрывы в Киеве, Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях

Продолжающиеся атаки усиливают кризис в стране, однако киевские власти не спешат за стол переговоровВ ночь на сегодня в нескольких регионах Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Хмельницкую и Винницкую области, произошли серии взрывов.
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