Popcaketv

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Владимир Зеленский обратился к жителям России на русском языке по поводу возможной войны

Владимир Зеленский обратился к жителям России на русском языке по поводу возможной войны

Владимир Зеленский вчера решил провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу того, что сейчас происходит на российско-украинской границе.

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