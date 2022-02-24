Владимир Зеленский обратился к жителям России на русском языке по поводу возможной войны

Владимир Зеленский вчера решил провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу того, что сейчас происходит на российско-украинской границе.
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