Борис Рапопорт: Александр Соболев пока не вписан в игру «Зенита»

Игроку необходимо набрать физическую форму Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил для «РБ Спорт» дебют Александра Соболева за клуб из Санкт-Петербурга в товарищеском матче с «Кайратом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии