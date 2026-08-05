Taurus расширяет возможности Hedera для более чем 40 банков

5 августа Taurus завершила 18-месячную интеграцию Hedera, предоставив банкам и регулируемым финансовым учреждениям доступ к хранению, стейкингу, выпуску токенов, инфраструктуре нод и развертыванию смарт-контрактов через одного поставщика.
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