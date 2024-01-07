Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

8 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”. Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями, – напоминают дорожные инспекторы.
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