Силуанов заметил риски развития стагфляции мировой экономики

Риски развития стагфляционного сценария в мировой экономике увидел министр финансов России Антон Силуанов, 14 октября его слова приводит пресс-служба Министерства финансов в пресс-релизе по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками «Группы двадцати».
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