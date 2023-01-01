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В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 556 ГОССЛУЖАЩИХ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ ДОХОДЫ

В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 556 ГОССЛУЖАЩИХ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ ДОХОДЫ

 556 государственных служащих в Атырауской области пытались скрыть свои доходы, сообщает «Хабар 24, передает редакция сайта atpress   7 специалистов по итогам первого этапа всеобщего декларирования привлечены к административной ответственности.

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