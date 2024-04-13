На военной базе ЮВО в Армении провели занятие по противопожарной безопасности

В Культурно-досуговом центре была подготовлена лекция о противопожарной безопасности в быту, на рабочих местах, в автопарках и стоянках боевых машин, а также при работе с высоковольтным электрооборудованием.
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