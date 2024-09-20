"Бородатые «барыги» спровоцировали конфликт, вдесятером напали на Белого и его жену. Потом написали на боевого командира донос и упекли его под арест" — Яна Поплавская

W Walery Подниматься зачем... куда? И кто будет впереди - можете назвать? Так назовите... = объявите! А-а-а, понимаю Вас... = Познер возвращается :-)))

Galina Bobryasheva Вы смеетесь? На 13 триллионов страну разворовало только МО ( аналитика Бастрыкина) и это то что выявлено. А сколько еще не выявлено? Эти же цифры запросто вылезут по другим ведомствам. Вы смотрели у членов нашей Госдумы декларации о доходах? Ничего не заметили? Такие суммы воруют только те, кто сидит на хороших должностях. А у многих депутатов так еще и двойное гражданство и недвижи мость за рубежом. Не за метили? Валерий Дюков сказал правду! Так что для начала казните тех, кто предает страну и покрывает воров, а уже потом будете простым людям претензии предъявлять!