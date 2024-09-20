Арестован Белый. Командир штурмового отряда 110 бригады Владимир Новиков. Трижды награжденный орденом Мужества, под его командованием бойцы участвовали в освобождении Авдеевки и Красногоровки.
"Бородатые «барыги» спровоцировали конфликт, вдесятером напали на Белого и его жену. Потом написали на боевого командира донос и упекли его под арест" — Яна Поплавская
Комментарии
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W
Walery
Подниматься зачем... куда? И кто будет впереди - можете назвать? Так назовите... = объявите! А-а-а, понимаю Вас... = Познер возвращается :-)))
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12 час.
Galina Bobryasheva
Вы смеетесь? На 13 триллионов страну разворовало только МО ( аналитика Бастрыкина) и это то что выявлено. А сколько еще не выявлено? Эти же цифры запросто вылезут по другим ведомствам. Вы смотрели у членов нашей Госдумы декларации о доходах? Ничего не заметили? Такие суммы воруют только те, кто сидит на хороших должностях. А у многих депутатов так еще и двойное гражданство и недвижи мость за рубежом. Не за метили? Валерий Дюков сказал правду! Так что для начала казните тех, кто предает страну и покрывает воров, а уже потом будете простым людям претензии предъявлять!
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8 час.
Светлана Ефименко
дожили до "хороших времен"наркоманов торговцев всегда убойный отдел выслеживал и сурово наказывал, если не было "КРЫЛЬЕВ за спиной" а сейчас военное тяжелое время торговцы наркотой пользуются что не дойдет до БАСТРЫКИНА наживаются на этом и еще клевещут на боевого командира!и так каждый человек особенно знает что и как руководить боем! а эти хишники рады стараться и так много ребят погибает а эти гады , что творят нет СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!РАССТРЕЛ ДЛЯ НИХ МАРОДЕРОВ-ХАПУГ! ДРУГОВО ОНИ НЕ ЧЕГО НЕ ЗАСЛУЖИЛИ! ЧЕМ БЫСТРЕЙ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ТЕМ ЛУЧШЕ, ЧТОБ НЕ ПОВАДНО БЫЛО ДЛЯ ДРУГИХ ХАПУГ-ГАДОВ!
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2 час.
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