Порядок оплаты отопления с 1 марта изменится, какие минусы ожидают россиян Татьяна СергееваС 1 марта в России вступает в силу новый запрет, касающийся перехода регионов на форму равномерной оплаты услуг по отоплению.
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