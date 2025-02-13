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Порядок оплаты отопления с 1 марта изменится, какие минусы ожидают россиян

Порядок оплаты отопления с 1 марта изменится, какие минусы ожидают россиян

Порядок оплаты отопления с 1 марта изменится, какие минусы ожидают россиян Татьяна СергееваС 1 марта в России вступает в силу новый запрет, касающийся перехода регионов на форму равномерной оплаты услуг по отоплению.

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