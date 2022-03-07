Происшествия

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил расследовать обстоятельства нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил расследовать обстоятельства нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске.

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