Рогов: на саммите НАТО Зеленскому откажут как нежеланному жениху

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что на саммите НАТО Владимиру Зеленскому откажут «как нежеланному жениху».
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