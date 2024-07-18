Два удара, нанесены в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области

Два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, нанесены в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области, об этом 18 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергейя Лебедева.
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