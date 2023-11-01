Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Bogdanov
    А в Крыму батон нарезной в прошлом году стоил 25 рублей, а сегодня всего 41! Подумаешь, всего то разница в 16 рублей.Запад возмущен пр...
  • viach
    Странная статья! Предложенное сохранения тлеющего очага у границы России как-то не вписывается в мирную инициативу. У...Это для них сейча...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Спасибо, что заметили..."Это не день сурк...

О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

Байден вступил в открытый конфликт с Конгрессом из-за помощи УкраинеРанее хитрый дедушка Джо, зная, что американские конгрессмены уже не хотят поддерживать киевскую хунту, запихал пакет помощи Зеленскому в законопроект о помощи Израилю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Яблокова
Дед Байден просто марионетка, с его деменцией он не может руководить страной. За кулисами за ниточки дёргают кукловоды.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх