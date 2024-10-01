Неймар решил, где продолжит карьеру, «Локо» был готов отпустить Тикнизяна в «Зенит». Трансферы и слухи дня

Собрали главное к утру.Что в России«Локомотив» был готов отпустить Тикнизяна в «Зенит»fclm.ruПредседатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что помешало трансферу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит» в зимне трансферное окно.
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