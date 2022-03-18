Аналитик Пикин прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о внесении сенаторами от Республиканской партии США на рассмотрение законопроекта о запрете на импорт урана из России в связи с ситуацией на Украине.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о внесении сенаторами от Республиканской партии США на рассмотрение законопроекта о запрете на импорт урана из России в связи с ситуацией на Украине.
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