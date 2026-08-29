Возвращение американских дипломатов на Ближний Восток: причины и контекст

Возвращение дипломатов в регион Американские дипломаты, которые ранее покинули Ближний Восток из-за начала военной операции Вашингтона против Ирана, начали возвращаться в посольства США в регионе.
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