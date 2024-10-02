В Ростовской области полицейские задержали подозреваемых в краже из собора крестиков, подвесок, колец и лжиц

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Аксайскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и задержали двоих жителей города Красный Сулин, подозреваемых в краже имущества из собора.