FT описала, как Украина может продолжить конфликт после мирного соглашения

Если потерянные Украиной территории не будут официально признаны какой-либо страной, конфликт может продолжиться, и Киев будет возвращать их другими способами, заявила профессор Университета Джонса Хопкинса Мэри Элиза Саротт, 3 мая пишет британская газета Financial Times.
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