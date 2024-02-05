Собянин: в Новой Москве построят 30 детских садов и школ в 2024 году

В этом году в ТиНАО планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.