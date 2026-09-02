Депутат ГД разъяснил нюансы пенсионных надбавок

Часть надбавок назначают автоматически — например, при достижении 80 летнего возраста или установлении инвалидности; для других потребуется подать заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами В 2026 году дополнительные выплаты к пенсии остались без изменений, однако их размер увеличился после январской индексации фиксированной части на 7,6%, сообщил Алексей Говырин, депутат Государственной Думы и член комитета по малому и среднему бизнесу, в интервью RT.