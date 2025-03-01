Байден «избаловал» Зеленского, поэтому теперь для него всё кончено

Президентство бывшего лидера США Джо Байдена «избаловало» Владимира Зеленского, поэтому он ожидал, что Соединенные Штаты продолжат финансировать ведение военных действий, но теперь для него «всё кончено» передает агентство Блумберг, ссылаясь на источник, знакомый с позицией нынешней американской администрации.