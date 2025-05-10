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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

От Березосока до дня матери: что отмечают и что нельзя делать 11 мая 2025

На 11 мая приходится немало праздников — от веселых и необычных до серьезных памятных дат. В России в этот день отмечают День провозглашения ДНР, а во всем мире — День любви к природе и даже праздник желудка.

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