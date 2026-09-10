Прекратите вести себя так в самолёте! Пять действий, которые вызывают недовольство у других пассажиров Авиаперелеты, несмотря на их удобство и скорость, часто превращаются в испытание для нервной системы.
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