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40 миллионов американцев планируют ставить на Олимпиаду-2024 (Forbes)

Десятки миллионов американцев планируют делать ставки на Олимпийские игры в Париже. По оценкам Forbes, на Олимпиаду-2024 планируют поставить до 40 миллионов жителей США.

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