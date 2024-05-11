France 24: власти Италии вынуждены тратить миллионы на обслуживание арестованных яхт российских олигархов

Из-за введённых против России санкций ЕС в итальянских портах до сих пор находятся семь яхт, принадлежащих богатым россиянам — и в результате Риму приходится пускать миллионы евро на их обслуживание, передаёт France 24.
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