Дмитрий Калак: "В экономике Молдовы  очень много тревожных моментов" 

Анализ экономики Молдовы показывает, что в разных её сегментах очень много тревожных моментов. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Калак, выступая в эфире ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским на телеканале N4, передает Noi.