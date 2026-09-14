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Важно! В Сочи закрыты пляжи, угроза атаки украинских катеров! Геленджик и Новороссийск - сирены

Важно! В Сочи закрыты пляжи, угроза атаки украинских катеров! Геленджик и Новороссийск - сирены

Как сообщил глава города Андрей Прошунин, существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров). В связи с этим временно ограничен доступ к пляжным территориям и набережным.

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