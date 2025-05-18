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Калужские новости

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В калужском Лопатино появится долгожданная спортивно-игровая площадка

В калужском Лопатино появится долгожданная спортивно-игровая площадка

На сайте государственных закупок опубликовано извещение о проведении администрацией Тарусского района Калужской области тендера на создание детской игровой и спортивной зоны, расположенной в, селе Лопатино, на улице Грибная, возле дома №2.

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