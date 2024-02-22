Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Мальчонки-то без царя в голове... Поживиться шакалью не удалось: их "добыча" заинтересовала явно не тех, на кого они ...Москвича задержал...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такие «волонтёры»? Уже принят закон о защите русского языка! Спросил двух мужчин, употребивших в разг...Собянин: Волонтер...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такие «волонтёры»? Уже принят закон о защите русского языка! Спросил двух мужчин, употребивших в разг...Собянин: Волонтер...

Собственник демонтировал незаконную пристройку к зданию кафе на юге Москвы

Собственник демонтировал незаконную пристройку к зданию кафе на юге Москвы

Кафе по адресу: Нагатинская улица, дом 1, строение 4 освободили от самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх