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Царьград

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Владимир Высоцкий: избирательные участки в ДНР сократят работу

Владимир Высоцкий: избирательные участки в ДНР сократят работу

Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий объявил, что в связи с активностью БПЛА ВСУ избирательные участки 20 сентября будут работать с 8:00 до 14:00 мск.

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