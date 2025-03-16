14-летний школьник пропал в Калужской области

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего подростка, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 13 марта Фирдавсбек Фарид угли #Каландаров пропал в городе Белоусово Жуковского района, с тех пор его судьба неизвестна.