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14-летний школьник пропал в Калужской области

14-летний школьник пропал в Калужской области

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего подростка, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 13 марта Фирдавсбек Фарид угли #Каландаров пропал в городе Белоусово Жуковского района, с тех пор его судьба неизвестна.

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