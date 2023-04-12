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Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на Майорском направлении

Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на Майорском направлении

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал об определенных успехах российских войск на Майорском направлении, что в перспективе даст возможность остановить обстрелы Горловки.

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