Заставили понервничать всю страну. Заход на десятки километров и что в итоге?

По твоему, Дубов, надо было позволить генералам продолжать воровать и обрекать на смерть бОльше обделённых наших воинов?

Николай Климов

американское правительство воюет умом , наше же телами собственного народа . может генералы специально заманили укропов на нашу территорию . что б их спровоцировать а потом уничтожить .