Медвежий угол
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Медвежий угол

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Заставили понервничать всю страну. Заход на десятки километров и что в итоге?

Заставили понервничать всю страну. Заход на десятки километров и что в итоге?

Майор Гром Наверняка, многие из вас открыв с утра новостную ленту схватится за область сердца.

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Комментарии
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v
viach
По твоему, Дубов, надо было позволить генералам продолжать воровать и обрекать на смерть бОльше обделённых наших воинов?
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4 час.
Nina Данилова
Противно читать,побойтесь Бога
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4 час.
Николай Климов
американское правительство воюет умом , наше же телами собственного народа .  может генералы специально заманили укропов на нашу территорию . что б их спровоцировать а потом уничтожить .
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2 час.

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