Политика как он...
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Политика как она есть

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Оставшееся на Запорожской АЭС зарубежное оборудование заменят на российское

Оставшееся на Запорожской АЭС зарубежное оборудование заменят на российское

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук рассказал о планах заменить оставшееся на объекте оборудование иностранного производства на российское в рамках процесса лицензирования, сообщает ТАСС.

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