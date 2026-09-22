Юрист Терских: с несостоявшегося работодателя можно взыскать убытки

Взыскание убытков с компании, отозвавшей оффер в последний момент, теоретически возможно, если соискатель уже уволился с прежнего места ради новой работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Собчак призвала Л...
- Собчак призвала Л...
- SI Полонская: страны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым