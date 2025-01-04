В районе Усть-Луги над Финским заливом в ночь на 4 января засекли украинский дрон Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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В районе Усть-Луги над Финским заливом в ночь на 4 января засекли украинский дрон Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.