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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал передачу в матче с «Далласом» и забил буллит в серии. У него 96 очков в 64 играх

Форвард «Тампы» ассистировал при шайбе Брэндона Хэйгла во втором периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:2 Б).

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