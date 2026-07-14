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Частные детские сады в Актау не могут получить средства на образовательный госзаказ

Частные детские сады в Актау не могут получить средства на образовательный госзаказ

В Актау представители частных дошкольных организаций обратились с открытым письмом к акиму региона в связи с несвоевременным перечислением средств, выделяемых в рамках государственного образовательного заказа.

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