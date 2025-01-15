Авиакомпании РФ вывели из-под зарубежных рисков около половины самолетов

«Коммерсант»: авиакомпании РФ вывели из-под зарубежных рисков 360 самолетов Российские авиакомпании вывели из-под зарубежных рисков около 360 самолетов — более половины оставшегося в РФ флота, сообщил «Коммерсант».
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