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ВТБ планирует к 2026 году охватить курьерской доставкой 92% населения страны

ВТБ планирует к 2026 году охватить курьерской доставкой 92% населения страны

В преддверии ПМЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничных продаж и развития сервисных инструментов Василий Палаткин рассказал о планах по развитию курьерской доставки банковских продуктов и услуг.

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