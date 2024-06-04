ВТБ планирует к 2026 году охватить курьерской доставкой 92% населения страны

В преддверии ПМЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничных продаж и развития сервисных инструментов Василий Палаткин рассказал о планах по развитию курьерской доставки банковских продуктов и услуг.
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