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Джокович – второй игрок в Открытой эре со 150 победами на ТБШ после 30-летия

Джокович – второй игрок в Открытой эре со 150 победами на ТБШ после 30-летия

Серб, обыгравший Жайме Фарию во втором круге Australian Open, стал вторым игроком в Открытой эре, одержавшим 150 побед на «Больших шлемах» после 30-летия.

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