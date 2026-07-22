Сегодня в детской игровой Королевский остров 🏝️ классное место и для взрослых тоже 😉 1500 с ребенка безлимит Территориально где центральный рынок на 3 этаже 🛗 📍 Королевский остров https://2gis.
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Сегодня в детской игровой Королевский остров 🏝️ классное место и для взрослых тоже 😉 1500 с ребенка безлимит Территориально где центральный рынок на 3 этаже 🛗 📍 Королевский остров https://2gis.