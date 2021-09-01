Мне не нужна жена, которая не желает работать и развиваться

5МИНУТКАРазвлеченияМне не нужна жена, которая не желает работать и развиваться Мне 34 года. Не курю, не пью. В смысле, что не трезвенник, а могу там выпить бутылку пива иногда. Боюсь трезвенников.Вернуться к статье152НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)А я вот даже поддержу! Я тоже не уважаю женщин, которые не работают, не важно офлайн или онлайн, которые занимаются только домом и детьми. Были и подруги такие, и знакомые и тд. И в 90% ничем хорошим это не закончилось. Возможно кому-то везет. НО как можно жить не имея своих денег, а на каждую мелочь выпрашивать у мужа. А ведь некоторые мужья еще и требуют отчет о потраченных деньгах. Такое унижение не каждая может терпеть!Юлия УхановаДа, у мужчин сейчас стало тоже много тараканов в головеVera DobryaginaВот автор этого поста как раз без тараканов. Совершенно разумный подход у человека, он всего добился, а зачем ему рядом человек, которого будет интересовать только наполнение его кошелька?Vera DobryaginaС автором можно согласиться. Один нюанс - он пока не терял голову от любви. А вот когда это произойдёт - все принципы ему покажутся такой ерундой по сравнению с той, для которой он будет готов и жильё и путешествия предоставить. Только бы она рядом была. Нам всем кажется, что мы неплохо разбираемся в людях, да вот только куда что девается, когда сети расставлены, и мы уже в них барахтаемся...А2Александр 24Автор очень здравомыслящий человек,поэтому вряд ли в его 34 года его сумеет накрыть неконтролируемая любовь. Нормальная любовь - это не обухом по голове,а трезвая и расчётливая,переходящая потом в глубокое уважение. Только так можно прожить с человеком всю жизнь. А эту,так называемую беззаветную любовь, оставим безусым юнцам и женским романам.Vera DobryaginaАлександр, давно ли Вы стали так рассуждать? В теории - да, нормальная любовь - трезвая, расчётливая, переходящая потом в глубокое уважение. Но мы порой не властны над своими чувствами, и каждый случай не впихнёшь в рамки правил. Думаю, и Вы, со своим прагматизмом, знаете такие примеры, а если у Вас такой любви не было - Вы многое в жизни упустили.А2Александр 24В этой жизни я абсолютно ничего не упустил! У меня и жена даже из другого города. Но слово "любовь" я всегда произношу с большой осторожностью. Сейчас слишком разбрасываются этим словом. Мне моя будущая жена очень понравилась,но если бы она,по каким-то своим причинам прекратила знакомство,я бы уж точно топиться в омут с головой не пошёл бы. Да,у меня по жизни всегда превалировал прагматизм,наверное поэтому мы и живём с женой счастливо и в полной гармонии. 46 лет это подтверждают. ( А сколько этих "настоящих любовей" развалилось и продолжают разваливаться в самом начале совместной жизни? Ужас!) Так что ни капельки не жалею,что в моей жизни не было этой,сродни болезни,"настоящей" любви. Мне и моей обычной любви к жене за глаза хватает.ЛилияМы все притягиваем к себе определённый тип людей, и если автор ни разу не встретил ту женщину, которая интересуется именно им, а не его кошельком, то либо он без своего кошелька не представляет никакой ценности, либо свои фантазии выдаёт за действительность.Vera DobryaginaЛилия, Вы всегда только людей с плюсом на лбу притягиваете? Завидую...ЛилияМне многие завидуют. Могу Вашими же словами ответить, а Вы только со знаком минуса людей встречали? Я не говорила про плюсы. Я говорила о том, что одних и тех же. А это не одно и тоже. Я на мужчин с которыми сводила судьба не жалуюсь, потому, как все были достойными. А собирать мужчин ищущих лёгкой наживы, чтобы им в глаза что-то высказывать (как автор), это не моё. Автор дожил до 34 лет и не встретил ни одной достойной женщины. В каких злачных местах он со своими дамами знакомился? И настолько разочаровался, что для него лучше каждый день разных проституток снимать? Очень "мудрое" решение. )))ЮРЮрий Викторович Рыбаковздесь речь даже не про заработок или отношения - здесь про изменение общества - и про мужчин и про женщин в целом. Патриархат закончился, матриархат уже заканчивается и очень скоро придется согласиться с тем что у любого человека любого пола с правами появляется и ответственность, а с ответственностью и права. И чем быстрее дойдет сия мысль до мужей государственных, законы творящих тем быстрее и проще общество переживет переход в новый дивный мир.ЛилияПереведите, пожалуйста.) И если сможете, дайте характеристику нового дивного мира.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... тому кто сможет точно охарактеризовать этот самый дивный новый мир Нобелевскую премию выпишут "... за прозорливость". В данный же период времени идет формирование очертаний, а лично мое видение не представляет никакой ценности, ну кроме как для разгона "лавины великого срача" в комментарияхЛилияЕсли начали уже рассуждать, то логично продолжить. А так непонятно к чему тут патриархат и матриархат, тем более, что матриархат был перед патриархатом. Какое отношение это имеет к статье?ЮРЮрий Викторович Рыбаковповторю - мое мнение про дивный новый мир имеет смысл только для разгона волны срача в комментариях. Если вы хотите рассуждать про претензии женщин и мужчин друг к другу то это не ко мне. Автор высказал свое видение современности и мне кажется - он очень не одинок в своих взглядах. Мое мнение о статье я уже высказалКомментировать
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