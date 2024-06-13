Путин вынудил Зеленского снять войска в Запорожье и Херсоне

Президент России Владимир Путин обостряет три ключевые проблемы, с которыми сталкивается глава Украины Владимир Зеленский в ходе конфликта, что вынуждает его принимать решения, выгодные для российских войск, отметил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
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