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Путин вынудил Зеленского снять войска в Запорожье и Херсоне

Путин вынудил Зеленского снять войска в Запорожье и Херсоне

Президент России Владимир Путин обостряет три ключевые проблемы, с которыми сталкивается глава Украины Владимир Зеленский в ходе конфликта, что вынуждает его принимать решения, выгодные для российских войск, отметил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.

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