Иванов назначен на матч «Урал» – ЦСКА в Фонбет Кубке России, Чистяков обслужит игру «Краснодар» – «Акрон»

Путь РПЛ. Финал. 2-й матч. 3 мая (среда) «Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков; комиссар – Сергей Змиевский.
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