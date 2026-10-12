Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Мурашко сообщил о снижении числа повторных инфарктов миокарда в России на 40%

Мурашко сообщил о снижении числа повторных инфарктов миокарда в России на 40%

Число повторных инфарктов в России снизилось на 40%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России».

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