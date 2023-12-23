После смерти четырехмесячной девочки в Прикамье Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

По словам матери, смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководитель СУ СКР по Пермскому краю приступил к возбуждению уголовного дела в связи с смертью четырехмесячной девочки в больнице Кудымкара.
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