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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канарейкин о вылете «Динамо»: «Хотелось бы понять, что произошло. Есть вопросы по игрокам обороны, по вратарской позиции. Не на 0-4 же играть на такой стадии»

«Трактор» хорош, показывает хороший настрой, игру. А что «Динамо»? Что показал московский клуб? Почему он оказался неконкурентоспособным на этой стадии? Вот здесь вопрос к руководству.

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