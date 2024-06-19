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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белотти за 5+ млн евро может перейти из «Ромы» в «Комо». Клуб вышел в Серию А

При этом новичку Серии А осталось уговорить самого 30-летнего форварда, который вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Фиорентине».

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